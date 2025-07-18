Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"
Киев • УНН
Немецкие политики призвали Федеральное ведомство по защите Конституции взять под надзор ультралевую партию Альянс Сары Вагенкнехт. Причиной стали действия партии, включающие защиту пророссийской пропагандистки и поддержку организации, подозреваемой в финансировании терроризма.
Группа немецких политиков призвала Федеральное ведомство по защите Конституции, выполняющее функции контрразведки, взять под надзор ультралевую политическую силу - Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ). Об этом информирует издание Spiegel, передает УНН.
Детали
Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность этой политсилы "направлена против свободного демократического строя" и поэтому она должна находиться под надзором спецслужб.
Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю
В то же время, генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Хоффман отметил, что Альянс Сары Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".
По информации Spiegel, причиной для таких заявлений и призыва стало недавнее решение партии выступить в защиту пророссийской пропагандистки Алины Липп, в отношении которой ЕС ввел санкции.
Кроме того, представители партии Вагенкнехт в федеральной земле Бранденбург выразили поддержку организации Friedensbrücke ("Мирный мост"), руководительницу которой подозревают в финансировании террористической деятельности на востоке Украины.
Дополнение
Сара Вагенкнехт - член Левой партии Германии. С июля 2004 года по июль 2009 года была депутатом Европарламента от политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (ЕОЛ/ЛЗС).
Она имеет пророссийские и евроскептические взгляды, из-за чего ей дали прозвище "подруга путина".
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