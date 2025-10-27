"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 25867 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 38871 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 54365 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 44139 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 46882 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40206 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42594 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37093 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34968 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28785 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 45464 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 40859 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 28253 просмотра
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"18:47 • 10743 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 8466 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 28294 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 40905 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 54367 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 98397 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 120445 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 8520 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 45494 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 60084 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 64052 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 74036 просмотра
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявляет, что путин не нападет на НАТО, поскольку он не самоубийца и знает о превосходстве Альянса в вооружениях. Она считает, что разговоры о дополнительном вооружении НАТО являются "неправильными и нечестными".

"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО

Лидер немецкой крайне левой политической партии BSW Сара Вагенкнехт, которую называют "подругой Путина", не верит в перспективу нападения России на НАТО. Об этом она сказала в эфире телеканала ntv, сообщает УНН.

Подробности

По словам политика, российский диктатор не нападет на Альянс, ведь "он не самоубийца" и "примерно знает, каков баланс сил".

Во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит – даже сейчас

- подчеркнула Вагенкнехт.

По ее мнению, "поэтому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат".

Напомним

В июле немецкие политики призвали Федеральное ведомство по защите Конституции взять под надзор ультралевую партию Альянс Сары Вагенкнехт (BSW). Причиной стали действия партии, включающие защиту пророссийской пропагандистки и поддержку организации, подозреваемой в финансировании терроризма.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW12.10.25, 05:21 • 12426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО