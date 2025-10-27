"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО
Киев • УНН
Лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявляет, что путин не нападет на НАТО, поскольку он не самоубийца и знает о превосходстве Альянса в вооружениях. Она считает, что разговоры о дополнительном вооружении НАТО являются "неправильными и нечестными".
Лидер немецкой крайне левой политической партии BSW Сара Вагенкнехт, которую называют "подругой Путина", не верит в перспективу нападения России на НАТО. Об этом она сказала в эфире телеканала ntv, сообщает УНН.
Подробности
По словам политика, российский диктатор не нападет на Альянс, ведь "он не самоубийца" и "примерно знает, каков баланс сил".
Во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит – даже сейчас
По ее мнению, "поэтому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат".
Напомним
В июле немецкие политики призвали Федеральное ведомство по защите Конституции взять под надзор ультралевую партию Альянс Сары Вагенкнехт (BSW). Причиной стали действия партии, включающие защиту пророссийской пропагандистки и поддержку организации, подозреваемой в финансировании терроризма.
