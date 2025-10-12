Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО гораздо раньше 2036 года, как прогнозируют разведки Украины и западных стран. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что постоянные диверсии и разведывательная деятельность России с помощью беспилотников против военных баз и критической инфраструктуры в Европе свидетельствуют о том, что РФ уже вступила в фазу создания информационных и психологических условий своей кампании по подготовке к возможной войне против НАТО в будущем.

Дальнобойные возможности России и широкий потенциал производства беспилотников представляют непосредственную угрозу для НАТО. Попытки России по формированию сил и сообщения об усилиях по созданию стратегического резерва человеческих ресурсов, который Россия могла бы использовать в Украине или в будущей сухопутной войне против НАТО, свидетельствуют о том, что Россия может поддерживать и восстанавливать свои человеческие ресурсы, несмотря на постоянные большие потери от войны в Украине