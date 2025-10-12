$41.510.00
Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше 2036 года, как прогнозируют разведки Украины и западных стран. Постоянные диверсии и разведывательная деятельность РФ свидетельствуют о создании информационных и психологических условий для будущей войны против НАТО.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО гораздо раньше 2036 года, как прогнозируют разведки Украины и западных стран. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что постоянные диверсии и разведывательная деятельность России с помощью беспилотников против военных баз и критической инфраструктуры в Европе свидетельствуют о том, что РФ уже вступила в фазу создания информационных и психологических условий своей кампании по подготовке к возможной войне против НАТО в будущем.

Дальнобойные возможности России и широкий потенциал производства беспилотников представляют непосредственную угрозу для НАТО. Попытки России по формированию сил и сообщения об усилиях по созданию стратегического резерва человеческих ресурсов, который Россия могла бы использовать в Украине или в будущей сухопутной войне против НАТО, свидетельствуют о том, что Россия может поддерживать и восстанавливать свои человеческие ресурсы, несмотря на постоянные большие потери от войны в Украине

- считают аналитики.

По их мнению, Россия, вероятно, будет иметь значительную боевую мощь, доступную в течение нескольких месяцев после окончания активных боевых действий в Украине, которую сможет быстро развернуть на восточном фланге НАТО.

Россия разрабатывает концепции операций и тактики ведения боевых действий, которые позволяют ей проводить масштабные боевые операции без использования большого количества танков или бронетехники, одновременно фактически лишая противника возможности использовать танки или бронетехнику в больших масштабах

- утверждают в ISW.

Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп07.10.25, 20:45 • 3635 просмотров

Там "не наблюдают никаких признаков того, что российскому военному командованию придется ждать, пока российские вооруженные силы полностью восстановятся, прежде чем усиливать свои атаки на государства-члены НАТО, и фактически Россия может атаковать до этого момента, если НАТО не сможет ввести систему сдерживания".

"Россия сейчас приобретает значительный опыт в современной войне на постоянно меняющемся театре военных действий, характеризующемся чрезвычайно коротким инновационным циклом. ... НАТО и союзники должны быть готовы к сдерживанию и, при необходимости, преодолению угроз, которые Россия, вероятно, будет создавать сразу после окончания активных боевых действий в Украине, а также в будущем", - резюмируют аналитики.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что потери российских оккупантов в сентябре составили 28,5 тыс. человек, при этом ВСУ уничтожили 70 объектов на территории РФ.

В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка08.10.25, 16:02 • 2581 просмотр

Вадим Хлюдзинский

