Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо

Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат, Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб. Наша оборона – активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку

Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї донецькоі області.

Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 рази. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики

За його словами, ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищать ЗСУ в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%.

Активізуємо створення нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил. Водночас у Збройних Силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами