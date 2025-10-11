Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що втрати російських окупантів у вересні склали 28,5 тис. осіб, а ЗСУ знищили 70 об'єктів на території РФ. Українські військові стримують ворога на Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.
Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат, Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб. Наша оборона – активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку
Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї донецькоі області.
Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 рази. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики
За його словами, ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищать ЗСУ в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%.
Активізуємо створення нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил. Водночас у Збройних Силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами
