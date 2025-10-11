Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно

Силы обороны Украины сосредоточивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

В течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. человек. Наша оборона – активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении

Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, мы должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики

По его словам, враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины. Имеем успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. Уничтожают ВСУ в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности, переработка нефти в России уменьшена на 21%.

Активизируем создание нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил. В то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия по оптимизации органов военного управления. Командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами