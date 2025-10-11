На фронте произошло 234 боестолкновения: почти половина на Покровском и Александровском направлениях

Наиболее интенсивные боестолкновения за сутки зафиксированы на Покровском и Александровском направлениях, враг понес значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 11.10.2025, пишет УНН.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4171 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4575 дронов-камикадзе - говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запорожье, Зализничное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 13 боевых столкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиабомб и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовского, Колодезного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки и Ставков.

На Славянском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя и Григоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну безуспешную атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Затишок, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Красный Лиман, Молодецкое, Орехово, Филиал и в направлении Новопавловки, Балагана.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Березовое, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили пять атак захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

