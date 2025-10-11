На фронте произошло 234 боестолкновения: почти половина на Покровском и Александровском направлениях

$41.510.10
10 октября, 19:08 • 16300 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 31425 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 39541 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 28535 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 25518 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 32574 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 39553 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 42655 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19683 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 20119 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Чугуев под массированной атакой: есть возгорания и один пострадавший10 октября, 21:24 • 9142 просмотра
Зеленский обсудил со Стармером участие Британии в программе PURL и удары РФ по Украине10 октября, 23:11 • 3740 просмотра
Киевская область полностью восстановила электроснабжение после массированной атаки - ОВА10 октября, 23:39 • 7280 просмотра
Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду Дональду Трампу11 октября, 00:10 • 6560 просмотра
Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь01:39 • 9784 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 39525 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 32563 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 39546 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 42649 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 94488 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Сергей Ребров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 24476 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 26871 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 29570 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 94489 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 39189 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ATACMS
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

На фронте произошло 234 боестолкновения: почти половина на Покровском и Александровском направлениях

Киев • УНН

 • 250 просмотра

За сутки зафиксировано 234 боевых столкновения, из которых 72 на Покровском и 28 на Александровском направлениях. Враг нанес 1 ракетный, 73 авиационных удара и совершил 4171 обстрел.

На фронте произошло 234 боестолкновения: почти половина на Покровском и Александровском направлениях

Наиболее интенсивные боестолкновения за сутки зафиксированы на Покровском и Александровском направлениях, враг понес значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 11.10.2025, пишет УНН.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4171 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4575 дронов-камикадзе

- говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запорожье, Зализничное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 13 боевых столкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиабомб и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовского, Колодезного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки и Ставков.

На Славянском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя и Григоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну безуспешную атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Затишок, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Красный Лиман, Молодецкое, Орехово, Филиал и в направлении Новопавловки, Балагана.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Березовое, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили пять атак захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более 1000 солдат и 18 крылатых ракет: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки11.10.25, 07:42 • 2058 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Запорожье