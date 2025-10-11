Более 1000 солдат и 18 крылатых ракет: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
10 октября российская армия потеряла 1060 солдат и 18 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 составляют 1121570 человек.
За сутки 10 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 18 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1121570 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 11247 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23345 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 33568 (+21)
- РСЗО ‒ 1518 (+1)
- средства ПВО ‒ 1225 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 68766 (+219)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (+18)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63847 (+72)
- специальная техника ‒ 3973 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с Россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.
