У МЗС прокоментували заклик Італії до Олімпійського перемир’я між Україною і росією

Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра і міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир’я між Україною і росією. Наша держава готова до перемир’я хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Ми підтримуємо такий заклик. Варто звернути увагу, що росія починала низку війн під час Олімпійського перемир’я. Вона розпочала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир’я, і вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир’я. Це має дуже логічне пояснення – час Олімпіади - це час, коли увага ЗМІ прикута до спортивних подій і під час цих подій можна непомітно вчиняти злочини - наголосив Георгій Тихий.

Речник підкреслив, що Україна готова до перемир’я, не обов’язково Олімпійського. Важливо, щоб це сталося якнайшвидше.

Ми готові до перемир’я з росією, не обов’язково чекаючи Олімпіади. Хоч завтра. Та якщо росії для цього потрібно Олімпійське перемир’я – хай буде Олімпійське, просто ми виступаємо за те, щоб це сталося раніше - зазначив речник МЗС.

Тихий також додав, що заява італійського міністра спрямована на те, щоб спонукати Україну перемир’я і Україна підтримує це заклик.

Думаю, що заява італійського міністра спрямована на те, щоб спонукати росію до мирного процесу. І ми абсолютно підтримуємо цей заклик - підсумував Тихий.

Доповнення

У пропозиції, оголошеній керівником МЗС Італії Антоніо Таяні, було запропоновано Олімпійське перемир’я для всіх воєн у світі, зокрема у питаннях війни рф проти України та військових дій на Близькому Сході.

"Ми маємо бути прихильниками миру. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні, ми подаємо до Організації Об'єднаних Націй пропозицію про олімпійське перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід", - ідеться у заяві італійського чиновника.