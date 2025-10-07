Італія пропонує перемир'я для всіх воєн під час зимових Олімпійських ігор-2026
Київ • УНН
Італія пропонує олімпійське перемир'я для всіх воєн у світі, включаючи конфлікти в Україні та на Близькому Сході, під час зимових Олімпійських ігор-2026. Пропозицію подадуть до Організації Об'єднаних Націй.
У пропозиції, оголошеній керівником МЗС Італії Антоніо Таяні, запропоновано олімпійське перемир’я для всіх воєн у світі, зокрема у питаннах війни рф проти України та військових дій на Близькому Сході. Передає УНН із посиланням на Аnsa.
Деталі
Італія закликає до олімпійського перемир'я в 2026 році. Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у вівторок таке:
Ми маємо бути прихильниками світу. ..
З огляду на Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні, ми подаємо до Організації Об'єднаних Націй пропозицію про олімпійське перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід
Відзначимо, що не тільки представник уряду Італії, але й Міжнародний олімпійський комітет (МОК) також закликає до миру.
Нагадаємо
Нещодавно російський диктатор володимир путін заявив, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО".
За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає сзр рф. Спецслужба проводила кабельні диверсії в Балтійському морі у попередні часи. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Україна дотримується Статуту ООН і прагне завершити війну цього року. Водночас росія не виявляє готовності до перемир’я, реальних переговорів чи встановлення миру. Заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
