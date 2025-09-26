Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга

$41.410.03
48.660.14
ukenru
25 вересня, 17:19 • 14017 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 25970 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 25585 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 57451 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 38973 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 60236 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59274 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77342 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56135 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47629 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
80%
764мм
Популярнi новини
Українські безпілотники уразили три важливі газорозподільчі станції на Луганщині - "Мадяр"Video25 вересня, 18:41 • 5232 перегляди
Лось Мейпл, ягуар Заю та орлан Клатч: FIFA представила офіційних талісманів ЧС-2026PhotoVideo25 вересня, 18:54 • 3012 перегляди
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 4056 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 10955 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 5732 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 18567 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 25265 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 32908 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 57453 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 35950 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 22639 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 31048 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 64612 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 122563 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 80750 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
TikTok
The Washington Post
Saab JAS 39 Gripen

Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга

Київ • УНН

 • 2464 перегляди

Україна дотримується Статуту ООН і прагне завершити війну цього року, але росія не виявляє готовності до перемир'я. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що путін свідомо затягує війну, посилюючи терор проти українців та намагаючись втягнути у конфлікт інші держави.

Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга

Україна дотримується Статуту ООН і прагне завершити війну вже цього року, однак росія не виявляє готовності до перемир’я, реальних переговорів чи встановлення миру. путін свідомо затягує війну, посилюючи терор проти українців і намагаючись втягнути у конфлікт інші держави. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН з посиланням на МЗС України. 

Деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Другої зустрічі міністрів закордонних справ Групи двадцяти (G20), що відбулося під головуванням Південно-Африканської Республіки.

Андрій Сибіга поінформував про ескалацію війни, розв'язаної росією, та ризики, які москва несе для світу агресією проти України.

Ця зустріч відбувається на тлі глобальної кризи – кризи безпеки, міжнародного права та правосуддя. Якщо ми не розв'яжемо цю кризу зараз, вона лише поглиблюватиметься. Кожен у цій кімнаті зіткнеться з її наслідками, адже якщо ми дозволимо зруйнувати міжнародне право, безпеку і правосуддя в Україні, ніхто не буде в безпеці в жодному куточку світу

- сказав очільник МЗС України.

Він підкреслив, що залучення Ірану, Північної Кореї та підтримка росії для цих режимів загрожує стабільності на Близькому Сході та в Азії. За словами міністра, російські найманці в Африці грабують природні ресурси, втягуючи людей у війну, несучи дестабілізацію та хаос.

Найгірше те, що режими по всьому світу спостерігають за діями росії. Якщо москві все сходить з рук, то й іншим це теж може зійти з рук. Вони можуть порушувати міжнародне право, захоплювати чужі землі силою та не стикатися з сильною глобальною реакцією. Цей сценарій може здатися привабливим для потенційних агресорів у інших частинах світу. Особливо ризикують невеликі та менш захищені країни

- зазначив Андрій Сибіга.

За словами міністра закодонних справ , Україна поважає Статут ООН і прагне завершити війну вже цього року, проте росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, реальних переговорів чи миру.

Міністр додав, що путін робить усе можливе, щоб затягнути війну, посилюючи терор проти українців та втягуючи в конфлікт інші країни

- йдеться у дописі дипломатичного відомства.

Очільник МЗС поінформував своїх колег, що Україна бачить докази допомоги третіх держав у обході санкцій проти росії і буде рішуче реагувати разом з партнерами щодо цього. Міністр заявив, що лише спільний тиск змусить росію до діалогу та дипломатії.

Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН щодо штучного інтелекту закликав протидіяти використанню ШІ агресивними режимами26.09.25, 02:16 • 1310 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Asia
Північна Корея
Південно-Африканська Республіка
Африка
Україна
Іран