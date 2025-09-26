Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга

Україна дотримується Статуту ООН і прагне завершити війну вже цього року, однак росія не виявляє готовності до перемир’я, реальних переговорів чи встановлення миру. путін свідомо затягує війну, посилюючи терор проти українців і намагаючись втягнути у конфлікт інші держави. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Другої зустрічі міністрів закордонних справ Групи двадцяти (G20), що відбулося під головуванням Південно-Африканської Республіки.

Андрій Сибіга поінформував про ескалацію війни, розв'язаної росією, та ризики, які москва несе для світу агресією проти України.

Ця зустріч відбувається на тлі глобальної кризи – кризи безпеки, міжнародного права та правосуддя. Якщо ми не розв'яжемо цю кризу зараз, вона лише поглиблюватиметься. Кожен у цій кімнаті зіткнеться з її наслідками, адже якщо ми дозволимо зруйнувати міжнародне право, безпеку і правосуддя в Україні, ніхто не буде в безпеці в жодному куточку світу - сказав очільник МЗС України.

Він підкреслив, що залучення Ірану, Північної Кореї та підтримка росії для цих режимів загрожує стабільності на Близькому Сході та в Азії. За словами міністра, російські найманці в Африці грабують природні ресурси, втягуючи людей у війну, несучи дестабілізацію та хаос.

Найгірше те, що режими по всьому світу спостерігають за діями росії. Якщо москві все сходить з рук, то й іншим це теж може зійти з рук. Вони можуть порушувати міжнародне право, захоплювати чужі землі силою та не стикатися з сильною глобальною реакцією. Цей сценарій може здатися привабливим для потенційних агресорів у інших частинах світу. Особливо ризикують невеликі та менш захищені країни - зазначив Андрій Сибіга.

За словами міністра закодонних справ , Україна поважає Статут ООН і прагне завершити війну вже цього року, проте росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, реальних переговорів чи миру.

Міністр додав, що путін робить усе можливе, щоб затягнути війну, посилюючи терор проти українців та втягуючи в конфлікт інші країни - йдеться у дописі дипломатичного відомства.

Очільник МЗС поінформував своїх колег, що Україна бачить докази допомоги третіх держав у обході санкцій проти росії і буде рішуче реагувати разом з партнерами щодо цього. Міністр заявив, що лише спільний тиск змусить росію до діалогу та дипломатії.

