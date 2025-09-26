Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига

Украина придерживается Устава ООН и стремится завершить войну уже в этом году, однако Россия не проявляет готовности к перемирию, реальным переговорам или установлению мира. Путин сознательно затягивает войну, усиливая террор против украинцев и пытаясь втянуть в конфликт другие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в заседании Второй встречи министров иностранных дел Группы двадцати (G20), состоявшейся под председательством Южно-Африканской Республики.

Андрей Сибига проинформировал об эскалации войны, развязанной Россией, и рисках, которые Москва несет для мира агрессией против Украины.

Эта встреча происходит на фоне глобального кризиса – кризиса безопасности, международного права и правосудия. Если мы не разрешим этот кризис сейчас, он будет только углубляться. Каждый в этой комнате столкнется с его последствиями, ведь если мы позволим разрушить международное право, безопасность и правосудие в Украине, никто не будет в безопасности ни в одном уголке мира - сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что привлечение Ирана, Северной Кореи и поддержка России для этих режимов угрожает стабильности на Ближнем Востоке и в Азии. По словам министра, российские наемники в Африке грабят природные ресурсы, втягивая людей в войну, неся дестабилизацию и хаос.

Хуже всего то, что режимы по всему миру наблюдают за действиями России. Если Москве все сходит с рук, то и другим это тоже может сойти с рук. Они могут нарушать международное право, захватывать чужие земли силой и не сталкиваться с сильной глобальной реакцией. Этот сценарий может показаться привлекательным для потенциальных агрессоров в других частях мира. Особенно рискуют небольшие и менее защищенные страны - отметил Андрей Сибига.

По словам министра иностранных дел, Украина уважает Устав ООН и стремится завершить войну уже в этом году, однако Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению огня, реальным переговорам или миру.

Министр добавил, что Путин делает все возможное, чтобы затянуть войну, усиливая террор против украинцев и втягивая в конфликт другие страны - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Глава МИД проинформировал своих коллег, что Украина видит доказательства помощи третьих государств в обходе санкций против России и будет решительно реагировать вместе с партнерами по этому поводу. Министр заявил, что только совместное давление заставит Россию к диалогу и дипломатии.

