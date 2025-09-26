$41.410.03
25 сентября, 17:19 • 13520 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 24840 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 24913 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 56465 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 38529 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 60033 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 59115 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 77217 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 56110 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47603 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Украина придерживается Устава ООН и стремится завершить войну в этом году, но Россия не проявляет готовности к перемирию. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Путин сознательно затягивает войну, усиливая террор против украинцев и пытаясь втянуть в конфликт другие государства.

Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига

Украина придерживается Устава ООН и стремится завершить войну уже в этом году, однако Россия не проявляет готовности к перемирию, реальным переговорам или установлению мира. Путин сознательно затягивает войну, усиливая террор против украинцев и пытаясь втянуть в конфликт другие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН со ссылкой на МИД Украины. 

Подробности

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в заседании Второй встречи министров иностранных дел Группы двадцати (G20), состоявшейся под председательством Южно-Африканской Республики.

Андрей Сибига проинформировал об эскалации войны, развязанной Россией, и рисках, которые Москва несет для мира агрессией против Украины.

Эта встреча происходит на фоне глобального кризиса – кризиса безопасности, международного права и правосудия. Если мы не разрешим этот кризис сейчас, он будет только углубляться. Каждый в этой комнате столкнется с его последствиями, ведь если мы позволим разрушить международное право, безопасность и правосудие в Украине, никто не будет в безопасности ни в одном уголке мира

- сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что привлечение Ирана, Северной Кореи и поддержка России для этих режимов угрожает стабильности на Ближнем Востоке и в Азии. По словам министра, российские наемники в Африке грабят природные ресурсы, втягивая людей в войну, неся дестабилизацию и хаос.

Хуже всего то, что режимы по всему миру наблюдают за действиями России. Если Москве все сходит с рук, то и другим это тоже может сойти с рук. Они могут нарушать международное право, захватывать чужие земли силой и не сталкиваться с сильной глобальной реакцией. Этот сценарий может показаться привлекательным для потенциальных агрессоров в других частях мира. Особенно рискуют небольшие и менее защищенные страны

- отметил Андрей Сибига.

По словам министра иностранных дел, Украина уважает Устав ООН и стремится завершить войну уже в этом году, однако Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению огня, реальным переговорам или миру.

Министр добавил, что Путин делает все возможное, чтобы затянуть войну, усиливая террор против украинцев и втягивая в конфликт другие страны

- говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Глава МИД проинформировал своих коллег, что Украина видит доказательства помощи третьих государств в обходе санкций против России и будет решительно реагировать вместе с партнерами по этому поводу. Министр заявил, что только совместное давление заставит Россию к диалогу и дипломатии.

Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту призвал противодействовать использованию ИИ агрессивными режимами26.09.25, 02:16 • 1136 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Организация Объединенных Наций
Азия
Северная Корея
Южная Африка
Африка
Украина
Иран