Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту призвал противодействовать использованию ИИ агрессивными режимами

Искусственный интеллект меняет природу войны. Украина применяет ИИ для оборонных технологий, противовоздушной обороны, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и гуманитарного разминирования. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в открытых дебатах высокого уровня СБ ООН на тему "Искусственный интеллект и международный мир и безопасность: Преодоление вызовов, многогранных влияний и ответственное использование".

Во время своего выступления глава МИД заявил, что Украина признает потенциал искусственного интеллекта и ощущает его риски больше, чем кто-либо другой.

Искусственный интеллект изменил природу войны. Его использование на поле боя стремительно расширяется. Эта технология может помочь стране защитить себя, как она помогает нам в Украине. Но она также может быть использована агрессором для убийства и разрушения, как это делает Россия - сказал Андрей Сибига.

По его словам, Украина использует технологии ИИ для разработки передового оборудования, в том числе для противовоздушной обороны, повышения устойчивости к российской радиоэлектронной борьбе и усиления способности защищать гражданское население и инфраструктуру.

Недавно также начались испытания искусственного интеллекта в гуманитарном разминировании.

Глава украинского дипломатического ведомства выразил убеждение, что, как и в случае с любой технологией, дело не в ее возможностях, а в намерениях тех, кто ее использует.

Но если оружие массового уничтожения трудно приобрести, передать и разработать, то ИИ не имеет физических границ. Контролировать его распространение чрезвычайно сложно. Например, Россия может поделиться своим опытом использования этой технологии на поле боя в Украине с Северной Кореей или Ираном. Это повысит риски безопасности не только для Корейского полуострова, но и для Индо-Тихоокеанского региона, а также для Ближнего Востока. И это, вероятно, уже происходит - отметил глава МИД Украины.

Андрей Сибига призвал партнеров к скоординированным действиям для противодействия угрозам обмена оборонными технологиями на основе ИИ между агрессивными режимами. Он заявил, что Украина готова делиться своим ценным опытом и ноу-хау с союзниками и партнерами.

Напомним

Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO для разработки прорывных военных технологий. Кластер Brave1 подписал меморандум о партнерстве, привлекая тысячи ученых и инженеров.

