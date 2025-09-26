Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН щодо штучного інтелекту закликав протидіяти використанню ШІ агресивними режимами

Штучний інтелект змінює природу війни. Україна застосовує ШІ для оборонних технологій, протиповітряної оборони, стійкості до радіоелектронної боротьби та гуманітарного розмінування. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у відкритих дебатах високого рівня РБ ООН на тему "Штучний інтелект і міжнародний мир та безпека: Подолання викликів, багатогранних впливів та відповідальне використання".

Під час свого виступу очільник МЗС заявив, що Україна визнає потенціал штучного інтелекту та відчуває його ризики більше, ніж будь-хто інший.

Штучний інтелект змінив природу війни. Його використання на полі бою стрімко розширюється. Ця технологія може допомогти країні захистити себе, як вона допомагає нам в Україні. Але вона також може бути використана агресором для вбивства і руйнування, як це робить Росія - сказав Андрій Сибіга.

За його словами, Україна використовує технології ШІ для розробки передового обладнання, в тому числі для протиповітряної оборони, підвищення стійкості до російської радіоелектронної боротьби і посилення спроможності захищати цивільне населення та інфраструктуру.

Нещодавно також почались випробування штучного інтелекту у гуманітарному розмінуванні.

Глава українського дипломатичного відомства висловив переконання, що, як і у випадку з будь-якою технологією, справа не в її спроможностях, а в намірах тих, хто її використовує.

Але якщо зброю масового знищення важко придбати, передати та розробити, то ШІ не має фізичних кордонів. Контролювати його розповсюдження надзвичайно складно. Наприклад, Росія може поділитися своїм досвідом використання цієї технології на полі бою в Україні з Північною Кореєю чи Іраном. Це підвищить ризики безпеки не лише для Корейського півострова, а й для Індо-Тихоокеанського регіону, а також для Близького Сходу. І це, ймовірно, вже відбувається - зазначив очільник МЗС України.

Андрій Сибіга закликав партнерів до скоординованих дій для протидії загрозам обміну оборонними технологіями на основі ШІ між агресивними режимами. Він заявив, що Україна готова ділитися своїм цінним досвідом і ноу-хау із союзниками та партнерами.

