25 вересня, 17:19 • 10645 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 17974 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 21577 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 51443 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 36237 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59185 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58380 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76531 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55974 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47484 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН щодо штучного інтелекту закликав протидіяти використанню ШІ агресивними режимами

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Україна застосовує штучний інтелект в оборонних технологіях, протиповітряній обороні, підвищенні стійкості до радіоелектронної боротьби та гуманітарному розмінуванні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на потенціалі та ризиках ШІ на дебатах РБ ООН.

Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН щодо штучного інтелекту закликав протидіяти використанню ШІ агресивними режимами

Штучний інтелект змінює природу війни. Україна застосовує ШІ для оборонних технологій, протиповітряної оборони, стійкості до радіоелектронної боротьби та гуманітарного розмінування. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у відкритих дебатах високого рівня РБ ООН на тему "Штучний інтелект і міжнародний мир та безпека: Подолання викликів, багатогранних впливів та відповідальне використання".

Під час свого виступу очільник МЗС заявив, що Україна визнає потенціал штучного інтелекту та відчуває його ризики більше, ніж будь-хто інший.

Штучний інтелект змінив природу війни. Його використання на полі бою стрімко розширюється. Ця технологія може допомогти країні захистити себе, як вона допомагає нам в Україні. Але вона також може бути використана агресором для вбивства і руйнування, як це робить Росія

- сказав Андрій Сибіга.

За його словами, Україна використовує технології ШІ для розробки передового обладнання, в тому числі для протиповітряної оборони, підвищення стійкості до російської радіоелектронної боротьби і посилення спроможності захищати цивільне населення та інфраструктуру.

Нещодавно також почались випробування штучного інтелекту у гуманітарному розмінуванні.

Глава українського дипломатичного відомства висловив переконання, що, як і у випадку з будь-якою технологією, справа не в її спроможностях, а в намірах тих, хто її використовує.

Але якщо зброю масового знищення важко придбати, передати та розробити, то ШІ не має фізичних кордонів. Контролювати його розповсюдження надзвичайно складно. Наприклад, Росія може поділитися своїм досвідом використання цієї технології на полі бою в Україні з Північною Кореєю чи Іраном. Це підвищить ризики безпеки не лише для Корейського півострова, а й для Індо-Тихоокеанського регіону, а також для Близького Сходу. І це, ймовірно, вже відбувається

- зазначив очільник МЗС України.

Андрій Сибіга закликав партнерів до скоординованих дій для протидії загрозам обміну оборонними технологіями на основі ШІ між агресивними режимами. Він заявив, що Україна готова ділитися своїм цінним досвідом і ноу-хау із союзниками та партнерами.

Нагадаємо

Україна співпрацюватиме з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO для розробки проривних військових технологій. Кластер Brave1 підписав меморандум про партнерство, залучаючи тисячі науковців та інженерів.

Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський24.09.25, 16:01 • 2388 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаТехнології
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Організація Об'єднаних Націй
Північна Корея
Нью-Йорк
Нідерланди
Україна
Іран