Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 3292 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 10040 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12476 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 21086 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15496 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26884 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17176 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17784 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14858 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27306 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 45654 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 36410 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 29806 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 6248 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 22151 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 21086 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 22365 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 26884 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 36633 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 45874 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Олена Зеленська
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 35192 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 95298 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 55148 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 69306 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 120841 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Fox News
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
The Guardian

Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив про необхідність глобальних правил щодо застосування штучного інтелекту в різних типах озброєнь. Він наголосив, що це питання є таким же терміновим, як і боротьба з поширенням ядерної зброї.

Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський

Необхідні глобальні правила, які регулюватимуть використання штучного інтелекту у різних типах озброєнь. Про це під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в різних типах озброєнь 

- зазначив Президент України.

Глава держави також наголосив, що вирішення цього питання таке ж нагальне, як і боротьба з поширенням ядерної зброї.

Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Треба відновити міжнародну співпрацю 

- підкреслив Зеленський.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що глобальна безпека у найближчі десятиліття формуватиметься під впливом нових союзів, технологій та стійкості суспільств. Він виділив ключові тенденції, які вже проявились у війні росії проти України та конфліктах на Близькому Сході, і які визначатимуть характер майбутніх глобальних конфліктів.

Президент США Дональд Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Також він заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою.

Павло Зінченко

ПолітикаТехнології
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Володимир Зеленський