Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський

Необхідні глобальні правила, які регулюватимуть використання штучного інтелекту у різних типах озброєнь. Про це під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в різних типах озброєнь - зазначив Президент України.

Глава держави також наголосив, що вирішення цього питання таке ж нагальне, як і боротьба з поширенням ядерної зброї.

Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Треба відновити міжнародну співпрацю - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що глобальна безпека у найближчі десятиліття формуватиметься під впливом нових союзів, технологій та стійкості суспільств. Він виділив ключові тенденції, які вже проявились у війні росії проти України та конфліктах на Близькому Сході, і які визначатимуть характер майбутніх глобальних конфліктів.

Президент США Дональд Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Також він заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою.