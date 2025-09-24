Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД
Глобальна безпека у найближчі десятиліття формуватиметься під впливом нових союзів, технологій та стійкості суспільств. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виділив ключові тенденції, що вже проявились у війні росії проти України та конфліктах на Близькому Сході, і які визначатимуть характер майбутніх глобальних конфліктів. Про це пише УНН.
Ключові тенденції, які вже проявились у війні росії проти України та на Близькому Сході, які визначатимуть глобальну безпеку у найближчі десятиліття. Формується нова "вісь" співпраці: Китай, росія, Іран і Північна Корея поглиблюють двосторонні відносини. Додаються також окремі гравці Глобального Півдня
Наступним важливим чинником Коваленко називає витривалість і стійкість суспільства. Україна та Ізраїль продемонстрували, що здатність мобілізувати населення, утримувати критичну інфраструктуру, виробляти власні безпілотні системи та вести інформаційну боротьбу – це ключові, а не допоміжні елементи національної безпеки. Водночас москва намагається підірвати єдність Європи через диверсії та дезінформацію, збільшуючи атаки на критичну інфраструктуру.
Третій фактор – технології, які радикально змінюють природу війни. Масове використання безпілотних літальних апаратів робить маневри бронетехніки майже неможливими, а російський флот у Чорному морі втратив понад 30% одиниць через атаки дронів. Штучний інтелект вже застосовується для автоматичного розпізнавання цілей, планування ударів та створення ударних і перехоплюючих дронів, що прискорює прийняття рішень на полі бою.
Війна виходить у нові домени. Космос і кіберпростір перестали бути другорядними – понад 10 000 супутників уже змінюють баланс сил, а потенціал кібератак для саботажу критичної інфраструктури може стати не менш небезпечним, ніж ракетний удар
За прогнозом Коваленка, світ рухається до сценарію, де держави повинні бути готові вести одночасно дві великі війни. Конфлікт у Тайванській протоці може спровокувати кремль до активізації дій у Балтії, незалежно від війни в Україні, а координація москви, Тегерана та Пхеньяна створює потенціал мультифронтових загроз для НАТО та союзників у Азії.
Майбутнє війни – це не окремі кампанії, а комплексні зіткнення, де промисловість, суспільна стійкість, технології й міжнародні союзи визначатимуть не лише переможця на фронті, а й саму архітектуру глобальної безпеки
