Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД

Глобальна безпека у найближчі десятиліття формуватиметься під впливом нових союзів, технологій та стійкості суспільств. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виділив ключові тенденції, що вже проявились у війні росії проти України та конфліктах на Близькому Сході, і які визначатимуть характер майбутніх глобальних конфліктів. Про це пише УНН.

Ключові тенденції, які вже проявились у війні росії проти України та на Близькому Сході, які визначатимуть глобальну безпеку у найближчі десятиліття. Формується нова "вісь" співпраці: Китай, росія, Іран і Північна Корея поглиблюють двосторонні відносини. Додаються також окремі гравці Глобального Півдня

Наступним важливим чинником Коваленко називає витривалість і стійкість суспільства. Україна та Ізраїль продемонстрували, що здатність мобілізувати населення, утримувати критичну інфраструктуру, виробляти власні безпілотні системи та вести інформаційну боротьбу – це ключові, а не допоміжні елементи національної безпеки. Водночас москва намагається підірвати єдність Європи через диверсії та дезінформацію, збільшуючи атаки на критичну інфраструктуру.

Третій фактор – технології, які радикально змінюють природу війни. Масове використання безпілотних літальних апаратів робить маневри бронетехніки майже неможливими, а російський флот у Чорному морі втратив понад 30% одиниць через атаки дронів. Штучний інтелект вже застосовується для автоматичного розпізнавання цілей, планування ударів та створення ударних і перехоплюючих дронів, що прискорює прийняття рішень на полі бою.

Війна виходить у нові домени. Космос і кіберпростір перестали бути другорядними – понад 10 000 супутників уже змінюють баланс сил, а потенціал кібератак для саботажу критичної інфраструктури може стати не менш небезпечним, ніж ракетний удар