Ексклюзив
13:04 • 2168 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 7114 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 11060 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 18550 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 14357 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 25181 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16777 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17696 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14795 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27253 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виділив ключові тенденції, що формуватимуть глобальну безпеку у найближчі десятиліття. Серед них — формування нової осі співпраці, зростання ролі стійкості суспільства та радикальні зміни у війні через технології.

Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД

Глобальна безпека у найближчі десятиліття формуватиметься під впливом нових союзів, технологій та стійкості суспільств. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виділив ключові тенденції, що вже проявились у війні росії проти України та конфліктах на Близькому Сході, і які визначатимуть характер майбутніх глобальних конфліктів. Про це пише УНН.

Деталі

Ключові тенденції, які вже проявились у війні росії проти України та на Близькому Сході, які визначатимуть глобальну безпеку у найближчі десятиліття. Формується нова "вісь" співпраці: Китай, росія, Іран і Північна Корея поглиблюють двосторонні відносини. Додаються також окремі гравці Глобального Півдня

– заявив Коваленко.

Наступним важливим чинником Коваленко називає витривалість і стійкість суспільства. Україна та Ізраїль продемонстрували, що здатність мобілізувати населення, утримувати критичну інфраструктуру, виробляти власні безпілотні системи та вести інформаційну боротьбу – це ключові, а не допоміжні елементи національної безпеки. Водночас москва намагається підірвати єдність Європи через диверсії та дезінформацію, збільшуючи атаки на критичну інфраструктуру.

Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів19.09.25, 23:49 • 5217 переглядiв

Третій фактор – технології, які радикально змінюють природу війни. Масове використання безпілотних літальних апаратів робить маневри бронетехніки майже неможливими, а російський флот у Чорному морі втратив понад 30% одиниць через атаки дронів. Штучний інтелект вже застосовується для автоматичного розпізнавання цілей, планування ударів та створення ударних і перехоплюючих дронів, що прискорює прийняття рішень на полі бою.

Війна виходить у нові домени. Космос і кіберпростір перестали бути другорядними – понад 10 000 супутників уже змінюють баланс сил, а потенціал кібератак для саботажу критичної інфраструктури може стати не менш небезпечним, ніж ракетний удар

– зазначив керівник ЦПД.

За прогнозом Коваленка, світ рухається до сценарію, де держави повинні бути готові вести одночасно дві великі війни. Конфлікт у Тайванській протоці може спровокувати кремль до активізації дій у Балтії, незалежно від війни в Україні, а координація москви, Тегерана та Пхеньяна створює потенціал мультифронтових загроз для НАТО та союзників у Азії.

Майбутнє війни – це не окремі кампанії, а комплексні зіткнення, де промисловість, суспільна стійкість, технології й міжнародні союзи визначатимуть не лише переможця на фронті, а й саму архітектуру глобальної безпеки

– підсумував Коваленко. 

росія блокує переговори, але звинувачує Україну у відсутності прогресу у припиненні війни - ЦПД24.09.25, 14:07 • 2314 переглядiв

Степан Гафтко

