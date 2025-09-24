Новые союзы, технологии и устойчивость обществ будут определять глобальную безопасность будущих десятилетий - ЦПД

Глобальная безопасность в ближайшие десятилетия будет формироваться под влиянием новых союзов, технологий и устойчивости обществ. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выделил ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и конфликтах на Ближнем Востоке, и которые будут определять характер будущих глобальных конфликтов. Об этом пишет УНН.

Ключевые тенденции, которые уже проявились в войне россии против Украины и на Ближнем Востоке, которые будут определять глобальную безопасность в ближайшие десятилетия. Формируется новая "ось" сотрудничества: Китай, Россия, Иран и Северная Корея углубляют двусторонние отношения. Добавляются также отдельные игроки Глобального Юга

Следующим важным фактором Коваленко называет выносливость и устойчивость общества. Украина и Израиль продемонстрировали, что способность мобилизовать население, удерживать критическую инфраструктуру, производить собственные беспилотные системы и вести информационную борьбу – это ключевые, а не вспомогательные элементы национальной безопасности. В то же время москва пытается подорвать единство Европы через диверсии и дезинформацию, увеличивая атаки на критическую инфраструктуру.

Третий фактор – технологии, которые радикально меняют природу войны. Массовое использование беспилотных летательных аппаратов делает маневры бронетехники почти невозможными, а российский флот в Черном море потерял более 30% единиц из-за атак дронов. Искусственный интеллект уже применяется для автоматического распознавания целей, планирования ударов и создания ударных и перехватывающих дронов, что ускоряет принятие решений на поле боя.

Война выходит в новые домены. Космос и киберпространство перестали быть второстепенными – более 10 000 спутников уже меняют баланс сил, а потенциал кибератак для саботажа критической инфраструктуры может стать не менее опасным, чем ракетный удар

По прогнозу Коваленко, мир движется к сценарию, где государства должны быть готовы вести одновременно две крупные войны. Конфликт в Тайваньском проливе может спровоцировать Кремль к активизации действий в Балтии, независимо от войны в Украине, а координация москвы, Тегерана и Пхеньяна создает потенциал мультифронтовых угроз для НАТО и союзников в Азии.

Будущее войны – это не отдельные кампании, а комплексные столкновения, где промышленность, общественная устойчивость, технологии и международные союзы будут определять не только победителя на фронте, но и саму архитектуру глобальной безопасности