Эксклюзив
13:04 • 3232 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 9934 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12405 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 20960 просмотра
11:04 • 20960 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15438 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 26795 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17158 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17779 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14854 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27302 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Новые союзы, технологии и устойчивость обществ будут определять глобальную безопасность будущих десятилетий - ЦПД

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выделил ключевые тенденции, которые будут формировать глобальную безопасность в ближайшие десятилетия. Среди них — формирование новой оси сотрудничества, рост роли устойчивости общества и радикальные изменения в войне из-за технологий.

Новые союзы, технологии и устойчивость обществ будут определять глобальную безопасность будущих десятилетий - ЦПД

Глобальная безопасность в ближайшие десятилетия будет формироваться под влиянием новых союзов, технологий и устойчивости обществ. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выделил ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и конфликтах на Ближнем Востоке, и которые будут определять характер будущих глобальных конфликтов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ключевые тенденции, которые уже проявились в войне россии против Украины и на Ближнем Востоке, которые будут определять глобальную безопасность в ближайшие десятилетия. Формируется новая "ось" сотрудничества: Китай, Россия, Иран и Северная Корея углубляют двусторонние отношения. Добавляются также отдельные игроки Глобального Юга

– заявил Коваленко.

Следующим важным фактором Коваленко называет выносливость и устойчивость общества. Украина и Израиль продемонстрировали, что способность мобилизовать население, удерживать критическую инфраструктуру, производить собственные беспилотные системы и вести информационную борьбу – это ключевые, а не вспомогательные элементы национальной безопасности. В то же время москва пытается подорвать единство Европы через диверсии и дезинформацию, увеличивая атаки на критическую инфраструктуру.

Нарушение РФ воздушного пространства НАТО: в ЦПД спрогнозировали реакцию кремля на вероятное сбитие истребителей или дронов19.09.25, 23:49 • 5217 просмотров

Третий фактор – технологии, которые радикально меняют природу войны. Массовое использование беспилотных летательных аппаратов делает маневры бронетехники почти невозможными, а российский флот в Черном море потерял более 30% единиц из-за атак дронов. Искусственный интеллект уже применяется для автоматического распознавания целей, планирования ударов и создания ударных и перехватывающих дронов, что ускоряет принятие решений на поле боя.

Война выходит в новые домены. Космос и киберпространство перестали быть второстепенными – более 10 000 спутников уже меняют баланс сил, а потенциал кибератак для саботажа критической инфраструктуры может стать не менее опасным, чем ракетный удар

– отметил руководитель ЦПД.

По прогнозу Коваленко, мир движется к сценарию, где государства должны быть готовы вести одновременно две крупные войны. Конфликт в Тайваньском проливе может спровоцировать Кремль к активизации действий в Балтии, независимо от войны в Украине, а координация москвы, Тегерана и Пхеньяна создает потенциал мультифронтовых угроз для НАТО и союзников в Азии.

Будущее войны – это не отдельные кампании, а комплексные столкновения, где промышленность, общественная устойчивость, технологии и международные союзы будут определять не только победителя на фронте, но и саму архитектуру глобальной безопасности

– подытожил Коваленко. 

россия блокирует переговоры, но обвиняет Украину в отсутствии прогресса в прекращении войны - ЦПД24.09.25, 14:07 • 2392 просмотра

Степан Гафтко

