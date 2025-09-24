россия блокирует переговоры, но обвиняет Украину в отсутствии прогресса в прекращении войны - ЦПД
Киев • УНН
россия снова пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на переговорах, отказываясь от реального диалога. Пресс-секретарь путина песков заявил, что встреча без подготовки обречена на провал, и пригрозил ухудшением динамики на фронте.
рф в очередной раз пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на переговорах, отказываясь от реального диалога и продолжая угрожать эскалацией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Подробности
По данным ЦПД, на фоне встреч Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США в Вашингтоне и Генассамблеи ООН россия пытается переложить ответственность за отсутствие результатов на украинскую сторону.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков в очередной раз заявил, что "встреча между Украиной и россией на уровне лидеров без подготовки обречена на провал". В то же время он настаивал на проведении переговоров в москве, отвергая возможность встреч на нейтральных площадках – что противоречит его собственному предыдущему заявлению.
Подобными словами песков фактически подтвердил, что россия не заинтересована в реальном продолжении переговоров. В то же время из уст представителя кремля прозвучали угрозы, что "динамика на фронте" ухудшится, если Украина не пойдет на ультиматумы москвы. При этом песков откровенно признал истинные цели рф: "То, что происходит вокруг россии – это война, и ее нужно выиграть".
ЦПД подчеркивает: несмотря на очевидный отказ россии от мирного диалога, в кремле продолжают имитировать стремление к переговорам, пытаясь создать видимость готовности к компромиссу.
Напомним
15 сентября пресс-секретарь лидера рф дмитрий песков заявил, что США, Украина и россия не достигли прогресса в организации саммита. По его словам, Европа сейчас расколота на два "лагеря" в вопросе изъятия российских активов.
Ранее песков утверждал, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.
Также песков в начале сентября заявлял, что российский диктатор путин пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в москву "поговорить, а не капитулировать".