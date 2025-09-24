россия блокирует переговоры, но обвиняет Украину в отсутствии прогресса в прекращении войны - ЦПД

$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:04 • 104 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 2126 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 12276 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 11688 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 14039 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13127 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 25682 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43927 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35369 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32774 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.5м/с
60%
756мм
Популярные новости
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 22942 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 23590 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 29826 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 20820 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 20872 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 104 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 7280 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 12276 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 21018 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 30026 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 30006 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 90419 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 50636 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 65071 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 116686 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

россия блокирует переговоры, но обвиняет Украину в отсутствии прогресса в прекращении войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 14 просмотра

россия снова пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на переговорах, отказываясь от реального диалога. Пресс-секретарь путина песков заявил, что встреча без подготовки обречена на провал, и пригрозил ухудшением динамики на фронте.

россия блокирует переговоры, но обвиняет Украину в отсутствии прогресса в прекращении войны - ЦПД

рф в очередной раз пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на переговорах, отказываясь от реального диалога и продолжая угрожать эскалацией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Подробности

По данным ЦПД, на фоне встреч Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США в Вашингтоне и Генассамблеи ООН россия пытается переложить ответственность за отсутствие результатов на украинскую сторону.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков в очередной раз заявил, что "встреча между Украиной и россией на уровне лидеров без подготовки обречена на провал". В то же время он настаивал на проведении переговоров в москве, отвергая возможность встреч на нейтральных площадках – что противоречит его собственному предыдущему заявлению.

Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24.09.25, 13:22 • 876 просмотров

Подобными словами песков фактически подтвердил, что россия не заинтересована в реальном продолжении переговоров. В то же время из уст представителя кремля прозвучали угрозы, что "динамика на фронте" ухудшится, если Украина не пойдет на ультиматумы москвы. При этом песков откровенно признал истинные цели рф: "То, что происходит вокруг россии – это война, и ее нужно выиграть".

ЦПД подчеркивает: несмотря на очевидный отказ россии от мирного диалога, в кремле продолжают имитировать стремление к переговорам, пытаясь создать видимость готовности к компромиссу.

Напомним

15 сентября пресс-секретарь лидера рф дмитрий песков заявил, что США, Украина и россия не достигли прогресса в организации саммита. По его словам, Европа сейчас расколота на два "лагеря" в вопросе изъятия российских активов.

Ранее песков утверждал, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха. 

Также песков в начале сентября заявлял, что российский диктатор путин пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в москву "поговорить, а не капитулировать".

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Вашингтон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина