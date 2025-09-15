$41.280.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Жодних зрушень нема": в кремлі прокоментували можливість тристоронньої зустрічі США, України і росії

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Речник президента росії дмитро пєсков заявив, що США, Україна та росія не змогли просунутися у питанні організації саміту. Він також зазначив, що Європа розділилася на два "табори" щодо вилучення російських активів.

"Жодних зрушень нема": в кремлі прокоментували можливість тристоронньої зустрічі США, України і росії

Сполучені Штати, Україна та росія не змогли просунутися у питанні організації саміту. Про це заявив речник президента росії дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

Поки що жодних зрушень немає

- сказав пєсков.

За словами речника путіна, Європа розділилася на два "табори", один з яких підтримує вилучення російських активів, а інший більш обережний у цьому питанні

Ми бачили ці повідомлення. Є "табір", який виступає за вилучення цих активів, за їх експропріацію. А є "табір", який схильний діяти більш обережно і які говорять, що для них очевидними негативні наслідки. Окрім того, що це підірве довіру до західної фінансової системи. Це ще й стане предметом дій росії по відстоюванню своїх законних прав на свою власність

- заявив пєсков.

пєсков також прокоментував слова очільника Білого дому Дональда Трампа про його розчарування володимиром путіним.

Ми чули ці заяви. росія зберігає свою зацікавленість у врегулюванні української кризи

- сказав пєсков.

При цьому пєсков заявив, що Київ буцімто гальмує процес мирного врегулювання. Також він заявив, що європейські країни нібито заважають справі мирного врегулювання. Крім того, пєсков заявив, що НАТО начебто воює з росією.

НАТО воює з росією. Це очевидно і не потребує ніяких додаткових доказів. НАТО фактично бере участь у цій війні, надаючи пряму або ж опосередковану підтримку Києву

- заявив пєсков.

Доповнення

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що дедалі більше держав нібито поділяють позицію москви щодо війни проти України та усвідомлюють причини так званої спецоперації.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна