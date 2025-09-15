Сполучені Штати, Україна та росія не змогли просунутися у питанні організації саміту. Про це заявив речник президента росії дмитро пєсков, пише УНН.

Поки що жодних зрушень немає

За словами речника путіна, Європа розділилася на два "табори", один з яких підтримує вилучення російських активів, а інший більш обережний у цьому питанні

Ми бачили ці повідомлення. Є "табір", який виступає за вилучення цих активів, за їх експропріацію. А є "табір", який схильний діяти більш обережно і які говорять, що для них очевидними негативні наслідки. Окрім того, що це підірве довіру до західної фінансової системи. Це ще й стане предметом дій росії по відстоюванню своїх законних прав на свою власність

пєсков також прокоментував слова очільника Білого дому Дональда Трампа про його розчарування володимиром путіним.

Ми чули ці заяви. росія зберігає свою зацікавленість у врегулюванні української кризи

При цьому пєсков заявив, що Київ буцімто гальмує процес мирного врегулювання. Також він заявив, що європейські країни нібито заважають справі мирного врегулювання. Крім того, пєсков заявив, що НАТО начебто воює з росією.

НАТО воює з росією. Це очевидно і не потребує ніяких додаткових доказів. НАТО фактично бере участь у цій війні, надаючи пряму або ж опосередковану підтримку Києву