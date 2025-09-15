"Никаких подвижек нет": в кремле прокомментировали возможность трехсторонней встречи США, Украины и россии

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 502 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 6044 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 14055 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 38424 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29502 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29565 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34320 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56433 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72471 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105451 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.5м/с
36%
753мм
Популярные новости
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24158 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15202 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 12768 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 21821 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17175 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17313 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 21962 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 38436 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 25586 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 104502 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 12891 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15322 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 27778 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 34202 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 83538 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
FAB-250

"Никаких подвижек нет": в кремле прокомментировали возможность трехсторонней встречи США, Украины и россии

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что США, Украина и россия не смогли продвинуться в вопросе организации саммита. Он также отметил, что Европа разделилась на два "лагеря" по вопросу изъятия российских активов.

"Никаких подвижек нет": в кремле прокомментировали возможность трехсторонней встречи США, Украины и россии

Соединенные Штаты, Украина и россия не смогли продвинуться в вопросе организации саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, пишет УНН.

Подробности

Пока никаких подвижек нет

- сказал песков.

По словам пресс-секретаря путина, Европа разделилась на два "лагеря", один из которых поддерживает изъятие российских активов, а другой более осторожен в этом вопросе

Мы видели эти сообщения. Есть "лагерь", который выступает за изъятие этих активов, за их экспроприацию. А есть "лагерь", который склонен действовать более осторожно и которые говорят, что для них очевидны негативные последствия. Кроме того, что это подорвет доверие к западной финансовой системе. Это еще и станет предметом действий россии по отстаиванию своих законных прав на свою собственность

- заявил песков.

Песков также прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о его разочаровании владимиром путиным.

Мы слышали эти заявления. россия сохраняет свою заинтересованность в урегулировании украинского кризиса

- сказал песков.

При этом песков заявил, что Киев якобы тормозит процесс мирного урегулирования. Также он заявил, что европейские страны якобы мешают делу мирного урегулирования. Кроме того, песков заявил, что НАТО якобы воюет с россией.

НАТО воюет с россией. Это очевидно и не требует никаких дополнительных доказательств. НАТО фактически участвует в этой войне, оказывая прямую или же опосредованную поддержку Киеву

- заявил песков.

Дополнение

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что все больше государств якобы разделяют позицию москвы относительно войны против Украины и осознают причины так называемой спецоперации.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина