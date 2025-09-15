"Никаких подвижек нет": в кремле прокомментировали возможность трехсторонней встречи США, Украины и россии

Соединенные Штаты, Украина и россия не смогли продвинуться в вопросе организации саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, пишет УНН.

По словам пресс-секретаря путина, Европа разделилась на два "лагеря", один из которых поддерживает изъятие российских активов, а другой более осторожен в этом вопросе

Мы видели эти сообщения. Есть "лагерь", который выступает за изъятие этих активов, за их экспроприацию. А есть "лагерь", который склонен действовать более осторожно и которые говорят, что для них очевидны негативные последствия. Кроме того, что это подорвет доверие к западной финансовой системе. Это еще и станет предметом действий россии по отстаиванию своих законных прав на свою собственность