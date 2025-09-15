"Никаких подвижек нет": в кремле прокомментировали возможность трехсторонней встречи США, Украины и россии
Киев • УНН
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что США, Украина и россия не смогли продвинуться в вопросе организации саммита. Он также отметил, что Европа разделилась на два "лагеря" по вопросу изъятия российских активов.
Подробности
Пока никаких подвижек нет
По словам пресс-секретаря путина, Европа разделилась на два "лагеря", один из которых поддерживает изъятие российских активов, а другой более осторожен в этом вопросе
Мы видели эти сообщения. Есть "лагерь", который выступает за изъятие этих активов, за их экспроприацию. А есть "лагерь", который склонен действовать более осторожно и которые говорят, что для них очевидны негативные последствия. Кроме того, что это подорвет доверие к западной финансовой системе. Это еще и станет предметом действий россии по отстаиванию своих законных прав на свою собственность
Песков также прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о его разочаровании владимиром путиным.
Мы слышали эти заявления. россия сохраняет свою заинтересованность в урегулировании украинского кризиса
При этом песков заявил, что Киев якобы тормозит процесс мирного урегулирования. Также он заявил, что европейские страны якобы мешают делу мирного урегулирования. Кроме того, песков заявил, что НАТО якобы воюет с россией.
НАТО воюет с россией. Это очевидно и не требует никаких дополнительных доказательств. НАТО фактически участвует в этой войне, оказывая прямую или же опосредованную поддержку Киеву
Дополнение
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что все больше государств якобы разделяют позицию москвы относительно войны против Украины и осознают причины так называемой спецоперации.