"Все більше країн розуміють позицію рф щодо України" - пєсков
Київ • УНН
пєсков стверджує, що все більше країн поділяють позицію москви щодо війни в Україні. При цьому кремль не підтверджує готовність до територіальних компромісів.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що дедалі більше держав нібито поділяють позицію москви щодо війни проти України та усвідомлюють причини так званої спецоперації. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Все більше країн розуміють позицію рф щодо України та першопричини спецоперації
Доповнення
кремль не підтверджує готовність до компромісів за територіями, про що заявляв голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. пєсков не прокоментував інформацію, що москва згодна зупинитися на лінії фронту.
Водночас росія стверджує, що Європа заважає мирним зусиллям щодо України, які, на їхню думку, узгоджуються між путіним та Трампом.
Але, попри все, Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти росії, якщо путін не припинить війну проти України.
Нагадаємо
Чи не щоденно росія завдає ударів по цивільним обʼєктам та вбиває мирне населення України. У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання по житловим будинкам, також підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.
