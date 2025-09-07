Жінка та немовля загинули через масовану атаку в Києві - мер міста
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки на місто. 20 людей постраждали, 7 з них госпіталізовано, серед яких вагітна жінка.
Загибель двох людей підтвердив мер міста Віталій Кличко. Він також повідомив, що госпіталізували 7-х з 20 поранених. Загиблі і поранені кияни через чергові терористичні дії окупантів - масовану атаку у ніч на 7 вересня.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу мера Києва.
Деталі
Підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.
Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває.
Мер також оголосив, що 20 людей постраждали в Києві внаслідок масованої атаки ворога. За даними Кличко, 7 поранених госпіталізувати. Серед них - вагітна жінка.
Нагадаємо
МВС повідомляло, що у Святошинському районі столиц України триває гасіння пожежі та розбір завалів. В Кременчуці через терор загарбників пошкоджено міст ченрез Дніпро. Масштаб руйнувань та можливості подальшої експлуатації споруди для руху через річку Дніпро оціняюють експерти.