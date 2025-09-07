Жінка та немовля загинули через масовану атаку в Києві - мер міста

$41.350.00
48.130.00
uk
06:34 • 6460 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 12661 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 35642 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 53855 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 78997 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 69140 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49388 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53689 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69466 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36579 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.1м/с
42%
756мм
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 21660 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43 • 21349 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55 • 15015 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 16638 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 15545 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 78997 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 69140 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69466 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 48925 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 71686 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Кременчук
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 590 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 15487 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 48545 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 102774 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 45951 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

Жінка та немовля загинули через масовану атаку в Києві - мер міста

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки на місто. 20 людей постраждали, 7 з них госпіталізовано, серед яких вагітна жінка.

Жінка та немовля загинули через масовану атаку в Києві - мер міста

Загибель двох людей підтвердив мер міста Віталій Кличко. Він також повідомив, що госпіталізували 7-х з 20 поранених. Загиблі і поранені кияни через чергові терористичні дії окупантів - масовану атаку у ніч на 7 вересня.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу мера Києва.

Деталі

Підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.

- повідомив Кличко.

Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває.

Мер також оголосив, що 20 людей постраждали в Києві внаслідок масованої атаки ворога. За даними Кличко, 7 поранених госпіталізувати. Серед них -  вагітна жінка.

Нагадаємо

МВС повідомляло, що у Святошинському районі столиц України триває гасіння пожежі та розбір завалів. В Кременчуці через терор загарбників пошкоджено міст ченрез Дніпро. Масштаб руйнувань та можливості подальшої експлуатації споруди для руху через річку Дніпро оціняюють експерти.

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніКиїв
Міністерство внутрішніх справ України
Віталій Кличко
Кременчук
Київ