Окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці: рух перекрито

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч на 7 вересня окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці, що призвело до його пошкодження. Рух мостом наразі неможливий, експерти оцінюють масштаби руйнувань.

Окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці: рух перекрито

Масштаб руйнувань та можливості подальшої експлуатації споруди для руху через річку Дніпро оцінять експерти. Наразі триває обстеження, передає УНН із посиланням на очільник міста Кременчук. 

Деталі

У ніч на 7 вересня загарбники масовано атакували Україну, зкорема об'єкти у Полтавській області. Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці, повідомив Віталій Малецький, мер Кременчука.

Наразі рух мостом неможливий — він перекритий. 

- наголосив Малецький.

Очільник міста пояснив, що міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці".

Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста

- заявив мер Кременчука. 

Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації, додав мер міста. 

Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак07.09.25, 09:20 • 2898 переглядiв

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня у місті Кременчук пролунали десятки вибухів. Чергова атака російських загарбників. У частині міста було відсутнє електропостачання. 

Вночі також Дніпропетровщина зазнала атак дронів та ракет, що призвело до загибелі двох людей та поранень п'ятьох

Через ворожу атаку на Сумщині загинула людина, серед поранених - дитина06.09.25, 23:56 • 3266 переглядiв

Ігор Тележніков

Електроенергія
Полтавська область
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Україна
Кременчук