Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла

У ніч проти 7 вересня росія атакувала місто Кременчук. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання. Про це інформує мер міста Віталій Малецький, передає УНН.

У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, у частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Атака рф на Кременчук: постраждала цивільна особа