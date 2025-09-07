Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла

$41.350.00
Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі
6 вересня, 19:15 • 12245 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 36479 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 57185 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 53080 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 44506 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 50096 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61640 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35560 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43051 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"
Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є поранена
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 57173 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61636 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Вночі 7 вересня Кременчук зазнав ворожої атаки, пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над відновленням.

Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла

У ніч проти 7 вересня росія атакувала місто Кременчук. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання. Про це інформує мер міста Віталій Малецький, передає УНН.

У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, у частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Атака рф на Кременчук: постраждала цивільна особа06.07.25, 16:51 • 3527 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Кременчук