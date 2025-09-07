Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла
Київ • УНН
Вночі 7 вересня Кременчук зазнав ворожої атаки, пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над відновленням.
У ніч проти 7 вересня росія атакувала місто Кременчук. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання. Про це інформує мер міста Віталій Малецький, передає УНН.
У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів
За його словами, у частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.
