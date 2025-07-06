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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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12:18 • 11591 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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Атака рф на Кременчук: постраждала цивільна особа

Київ • УНН

 • 861 перегляди

Кілька дронів-камікадзе влучили на територію Кременчуцького ТЦК та СП, пошкодивши будівлю. Постраждало понад 10 цивільних об'єктів, п'ять автомобілів та одна цивільна особа.

Атака рф на Кременчук: постраждала цивільна особа

Було влучання кількох дронів-камікадзе на території Кременчуцького ТЦК та СП. Також постраждало понад 10 цивільних об'єктів й п'ять автомобілів. Серед військовослужбовців та працівників ТЦК постраждалих немає. Є інформація про постраждалу цивільну особу. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Було влучання кількох дронів-камікадзе на території Кременчуцького ТЦК та СП, була пошкоджена будівля самого ТЦК. Також ще постраждало понад 10 цивільних об'єктів й п'ять автомобілів. Серед військовослужбовців та працівників ТЦК постраждалих немає. Є інформація про постраждалу цивільну особу

- розповів Саранцев.

Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі06.07.25, 15:18 • 11549 переглядiв

Окрім того, речник командування Сухопутних військ назвав причини атак рф по ТЦК та СП.

Я вже зазначав, що зрив мобілізаційних процесів в державі є стратегічною метою рф. До цієї мети вона рухається кількома шляхами. Не так давно була хвиля терористичних атак на ТЦК та СП, коли намагалися проносити вибухівку, або навіть вдавалося проносити, й підривати з виконавцями. Тобто це були теракти ініційовані рф. Це безпосередньо повітряні удари за допомогою дронів-камікадзе. Хочу зазначити, що удари відбуваються в денний час, коли там можуть перебувати люди

 - сказав Саранцев.

За його словами, третій спосіб в який росія намагається досягнути своєї стратегічної мети – це інформаційні атаки.

Тобто постійні інформаційні атаки щодо діяльності ТЦК

- зазначив він.

Доповнення

Сьогодні, 6 липня внаслідок атаки російського БПЛА по місту Кременчук Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Через атаку стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Атака по ТЦК у Полтаві 3 липня: зросла кількість загиблих06.07.25, 14:59 • 848 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Україна
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