Атака РФ на Кременчуг: пострадал гражданский

Было попадание нескольких дронов-камикадзе на территории Кременчугского ТЦК и СП. Также пострадало более 10 гражданских объектов и пять автомобилей. Среди военнослужащих и работников ТЦК пострадавших нет. Есть информация о пострадавшем гражданском лице. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Было попадание нескольких дронов-камикадзе на территории Кременчугского ТЦК и СП, было повреждено здание самого ТЦК. Также еще пострадало более 10 гражданских объектов и пять автомобилей. Среди военнослужащих и работников ТЦК пострадавших нет. Есть информация о пострадавшем гражданском лице - рассказал Саранцев.

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Кроме того, представитель командования Сухопутных войск назвал причины атак РФ по ТЦК и СП.

Я уже отмечал, что срыв мобилизационных процессов в государстве является стратегической целью РФ. К этой цели она движется несколькими путями. Не так давно была волна террористических атак на ТЦК и СП, когда пытались проносить взрывчатку, или даже удавалось проносить, и подрывать с исполнителями. То есть это были теракты, инициированные РФ. Это непосредственно воздушные удары с помощью дронов-камикадзе. Хочу отметить, что удары происходят в дневное время, когда там могут находиться люди - сказал Саранцев.

По его словам, третий способ, которым Россия пытается достичь своей стратегической цели – это информационные атаки.

То есть постоянные информационные атаки относительно деятельности ТЦК - отметил он.

Дополнение

Сегодня, 6 июля в результате атаки российского БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Из-за атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

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