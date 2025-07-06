Атака РФ на Кременчуг: пострадал гражданский
Киев • УНН
Несколько дронов-камикадзе попали на территорию Кременчугского ТЦК и СП, повредив здание. Пострадало более 10 гражданских объектов, пять автомобилей и один гражданский.
Было попадание нескольких дронов-камикадзе на территории Кременчугского ТЦК и СП. Также пострадало более 10 гражданских объектов и пять автомобилей. Среди военнослужащих и работников ТЦК пострадавших нет. Есть информация о пострадавшем гражданском лице. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Было попадание нескольких дронов-камикадзе на территории Кременчугского ТЦК и СП, было повреждено здание самого ТЦК. Также еще пострадало более 10 гражданских объектов и пять автомобилей. Среди военнослужащих и работников ТЦК пострадавших нет. Есть информация о пострадавшем гражданском лице
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Кроме того, представитель командования Сухопутных войск назвал причины атак РФ по ТЦК и СП.
Я уже отмечал, что срыв мобилизационных процессов в государстве является стратегической целью РФ. К этой цели она движется несколькими путями. Не так давно была волна террористических атак на ТЦК и СП, когда пытались проносить взрывчатку, или даже удавалось проносить, и подрывать с исполнителями. То есть это были теракты, инициированные РФ. Это непосредственно воздушные удары с помощью дронов-камикадзе. Хочу отметить, что удары происходят в дневное время, когда там могут находиться люди
По его словам, третий способ, которым Россия пытается достичь своей стратегической цели – это информационные атаки.
То есть постоянные информационные атаки относительно деятельности ТЦК
Дополнение
Сегодня, 6 июля в результате атаки российского БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Из-за атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.
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