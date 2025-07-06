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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Окупанти поцілили по будівлі Кременчуцького районного ТЦК

Київ • УНН

 • 557 перегляди

6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по Кременчуку, влучивши у будівлю районного ТЦК та СП та житловий будинок поруч.

Окупанти поцілили по будівлі Кременчуцького районного ТЦК

Чергова підступна атака загарбників. Внаслідок атаки БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Деталі

Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

- ішлося у повідомленні.

 На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та на території приватного житлового будинку.

У Миколаєві внаслідок російської атаки попередньо постраждала одна людина. Екстрені служби працюють на місці події, загроза дронів зберігається.

У новоросійську вночі 6 липня оголосили про "атаку безекіпажних катерів". У місті лунали сирени, вибухи, а зранку загрозу скасували

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Полтавська область
Кременчук
Полтава
Миколаїв
Tesla
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