Окупанти поцілили по будівлі Кременчуцького районного ТЦК
Київ • УНН
6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по Кременчуку, влучивши у будівлю районного ТЦК та СП та житловий будинок поруч.
Чергова підступна атака загарбників. Внаслідок атаки БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.
Деталі
Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та на території приватного житлового будинку.
У Миколаєві внаслідок російської атаки попередньо постраждала одна людина. Екстрені служби працюють на місці події, загроза дронів зберігається.
У новоросійську вночі 6 липня оголосили про "атаку безекіпажних катерів". У місті лунали сирени, вибухи, а зранку загрозу скасували