У новоросійську заявили про нічну атаку безекіпажних катерів, Керченський міст також перекривали

У зв'язку з атакою, про яку було оголошено у російському місті, рух у бік окупованого Криму по Керченському мосту було перекрито. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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У ніч на 6 липня у рф, в місті новоросійськ були оголошені заходи у зв'язку з "атакою безекіпажних катерів Збройних сил України". У місті вмикали сирену - сигнал "Увага всім", мер міста Андрій Кравченко повідомляв про початок атаки. Шляхопровід у бік набережної новоросійська обмежували, рух закривали. Також було перекрито шлях Кримським (Керченським) мостом.

За даними росЗМІ "загроза застосування безекіпажних катерів" у місті було скасовано тільки вранці. До цього у ночі, за даними російських медіа, в новоросійську були вибухи.

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