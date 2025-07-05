У рф заявили про атаку дронів на чебоксарський завод "ВНДІР": підтвердили пошкодження

Дрони сьогодні, 5 липня, атакували чувашію у рф, внаслідок чого пошкоджено чебоксарський завод АТ "ВНДІР", а також склад. Про це заявив глава чувашської республіки рф олег ніколаєв у суботу, передає УНН.

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З його слів, сьогодні вранці в чувашії зафіксовано атаку двома безпілотниками. "Один дрон упав на дах порожньої будівлі АТ "ВНДІР", виробництво на якому призупинено після попередньої атаки в червні поточного року, другий пошкодив склад на лапсарському проїзді", - заявив ніколаєв у телеграм-каналі.

За його словами, дрони були нібито збиті ППО, а усі служби працюють у посиленому режимі.

За повідомленнями, підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони зс рф від українських засобів РЕБ.

Нагадаємо

У суботу, 5 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському аеродрому "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

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