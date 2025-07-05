В РФ заявили об атаке дронов на чебоксарский завод "ВНИИР": подтвердили повреждения

Дроны сегодня, 5 июля, атаковали Чувашию в РФ, в результате чего поврежден чебоксарский завод АО "ВНИИР", а также склад. Об этом заявил глава Чувашской Республики РФ Олег Николаев в субботу, передает УНН.

Детали

По его словам, сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя беспилотниками. "Один дрон упал на крышу пустого здания АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил склад на Лапсарском проезде", - заявил Николаев в телеграм-канале.

По его словам, дроны были якобы сбиты ПВО, а все службы работают в усиленном режиме.

По сообщениям, предприятие производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Напомним

В субботу, 5 июля Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому аэродрому "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

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