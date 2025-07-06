В Новороссийске заявили о ночной атаке безэкипажных катеров, Керченский мост также перекрывали

В связи с объявленной в российском городе атакой движение в сторону оккупированного Крыма по Керченскому мосту было перекрыто. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В ночь на 6 июля в РФ, в городе Новороссийск были объявлены меры в связи с "атакой безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины". В городе включали сирену - сигнал "Внимание всем", мэр города Андрей Кравченко сообщал о начале атаки. Путепровод в сторону набережной Новороссийска ограничивали, движение закрывали. Также был перекрыт путь по Крымскому (Керченскому) мосту.

По данным росСМИ, "угроза применения безэкипажных катеров" в городе была отменена только утром. До этого ночью, по данным российских медиа, в Новороссийске были взрывы.

Напомним

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