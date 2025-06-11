У тамбовській області рф дрони атакували пороховий завод: що відомо

У російському котовську безпілотники атакують тамбовський пороховий завод. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про велику кількість звуків вибухів. У місті звучить сирена. Працює система ППО.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо

Уночі 9 червня в рф скаржилися на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську. Повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів" - потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки у рф.

У рф спалахнула масштабна пожежа на бітумному заводі: повідомляють про ймовірну атаку дрона