У тамбовській області рф дрони атакували пороховий завод: що відомо
Київ • УНН
У російському котовську лунають вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників на тамбовський пороховий завод. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та сирени.
У російському котовську безпілотники атакують тамбовський пороховий завод. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про велику кількість звуків вибухів. У місті звучить сирена. Працює система ППО.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо
Уночі 9 червня в рф скаржилися на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську. Повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів" - потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки у рф.
У рф спалахнула масштабна пожежа на бітумному заводі: повідомляють про ймовірну атаку дрона07.06.25, 17:18 • 4694 перегляди