В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно
Киев • УНН
В российском котовске раздаются взрывы, вероятно, из-за атаки беспилотников на тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщают о звуках взрывов и сирены.
В российском Котовске беспилотники атакуют тамбовский пороховой завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что местные жители сообщают о большом количестве звуков взрывов. В городе звучит сирена. Работает система ПВО.
Официальной информации пока нет.
Напомним
Ночью 9 июня в рф жаловались на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске. Сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов" - мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики в рф.
В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона07.06.25, 17:18 • 4694 просмотра