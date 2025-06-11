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В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В российском котовске раздаются взрывы, вероятно, из-за атаки беспилотников на тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщают о звуках взрывов и сирены.

В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

В российском Котовске беспилотники атакуют тамбовский пороховой завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что местные жители сообщают о большом количестве звуков взрывов. В городе звучит сирена. Работает система ПВО.

Официальной информации пока нет.

Напомним

Ночью 9 июня в рф жаловались на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске. Сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов" - мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики в рф.

В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона07.06.25, 17:18 • 4694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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