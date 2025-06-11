В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

В российском Котовске беспилотники атакуют тамбовский пороховой завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что местные жители сообщают о большом количестве звуков взрывов. В городе звучит сирена. Работает система ПВО.

Официальной информации пока нет.

Напомним

Ночью 9 июня в рф жаловались на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске. Сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов" - мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики в рф.

В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона