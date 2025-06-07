В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона
Киев • УНН
В Нижегородской области рф вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Кстово. По росСМИ, горят емкости с битумом. В пабликах сообщают о вероятной атаке дронов.
В Нижегородской области рф произошел масштабный пожар, вероятно, после атаки дрона. росСМИ утверждают, что загорелся битумный завод, но некоторые паблики сообщают, что речь идет о НПЗ "Лукойл", передает УНН.
Детали
Пожар тушат в промзоне российского города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, сообщают росСМИ.
Горит установка по производству битума общим объемом 200 куб. м, также произошел разлив продукта
Российские же паблики распространяют информацию о возможной атаке дрона, а также отмечают, что поражен НПЗ "Лукойл". Однако данная информация пока не имеет официального подтверждения.
Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ30.01.24, 21:11 • 26718 просмотров