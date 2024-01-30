Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ

В рф прогремел громкий взрыв с яркой вспышкой в районе ТЭЦ в московском районе Гольяново, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, на территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, причиной могло стать короткое замыкание.

Сразу после взрывов очевидцы сообщили о появившемся столбе густого черного дыма. Предварительно, пострадавших нет.