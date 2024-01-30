Гучний вибух з яскравим спалахом: у столиці рф спалахнула ТЕЦ

У рф пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.

За даними Telegram-каналу, на території ТЕЦ-23 вибухнув трансформатор, причиною могло стати коротке замикання.

Відразу після вибухів очевидці повідомили про стовп густого чорного диму, що з'явився. Попередньо, постраждалих немає.