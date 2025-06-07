У рф спалахнула масштабна пожежа на бітумному заводі: повідомляють про ймовірну атаку дрона

У Нижегородській області рф сталась масштабна пожежа, ймовірно, після атаки дрона. росЗМІ стверджують, що спалахнув бітумний завод, але деякі пабліки повідомляють, що мова про НПЗ "Лукойл", передає УНН.

Деталі

Пожежу гасять у промзоні російського міста Кстово Нижегородської області, горять ємності з бітумом, повідомляють росЗМІ.

Горить установка з виробництва бітуму загальним обсягом 200 куб. м, також відбувся розлив продукту - цитують російських рятувальників.

Російські ж пабліки ширять інформацію про можливу атаку дрона, а також зазначають, що уражено НПЗ "Лукойл". Проте дана інформація наразі не має офіційного підтвердження.

Гучний вибух з яскравим спалахом: у столиці рф спалахнула ТЕЦ