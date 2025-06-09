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Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Київ • УНН

 • 12088 перегляди

Сили оборони України уразили об'єкт ВПК в Чувашії, що виробляє антени для «шахедів». Підтверджено ураження двома БпЛА та масштабну пожежу, результати уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів" - потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки у рф, пише УНН.

В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф

- повідомили у Генштабі.

Це, як вказано, об'єкт воєнно-промислового комплексу рф, виробник навігаційного обладнання.

Як зазначається, ідеться про підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

"Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер"), як вказано, застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

"Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію російської федерації, триватимуть до повного її припинення проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА09.06.25, 04:50 • 16280 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Шахед-136
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