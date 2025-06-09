Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов" - мощностей АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", который находится в городе Чебоксары на территории Чувашской республики в рф, пишет УНН.

В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", который находится в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, рф - сообщили в Генштабе.

Это, как указано, объект военно-промышленного комплекса рф, производитель навигационного оборудования.

Как отмечается, речь идет о предприятии ВПК, которое обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БПЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.

Ограничения на работу аэропортов (план "Ковер"), как указано, применились в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

"Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию российской федерации, будут продолжаться до полного ее прекращения против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА