В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА
Киев • УНН
Ночью 9 июня в Чебоксарах прогремели взрывы, вероятно, из-за атаки БПЛА. В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты.
В ночь на 9 июня в четырех российских аэропортах власти ввели временные ограничения, в городе Чебоксары Чувашской республики прогремели взрывы, возник пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Росавиацию.
В Чебоксарах после атаки БПЛА пожар
"По меньшей мере три дрона типа "Лютый" атаковали Чебоксары. Один из украинских БПЛА был сбит системой ПВО на подлете к городу", - пишут росСМИ.
Перед этим в Росавиации предупредили о введении ограничения в нескольких российских аэропортах
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG). Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы
В городе размещены предприятия, выполняющие заказы Минобороны РФ.
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