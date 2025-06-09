В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА

В ночь на 9 июня в четырех российских аэропортах власти ввели временные ограничения, в городе Чебоксары Чувашской республики прогремели взрывы, возник пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Росавиацию.

В Чебоксарах после атаки БПЛА пожар - сообщили росСМИ.

"По меньшей мере три дрона типа "Лютый" атаковали Чебоксары. Один из украинских БПЛА был сбит системой ПВО на подлете к городу", - пишут росСМИ.

Перед этим в Росавиации предупредили о введении ограничения в нескольких российских аэропортах

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG). Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы - говорится в сообщении.

В городе размещены предприятия, выполняющие заказы Минобороны РФ.

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