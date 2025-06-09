Украинские дроны атаковали российских бойцов в Белгородской области (фото)

Украинские дроны днем 8 июня нанесли удар по территории парковки супермаркета "Пятерочка" в селе Никольское в Белгородской области. Среди раненых - двое бойцов самообороны и один из подразделений "Орлан". Об этом информируют глава региона Вячеслав Гладков, росСМИ, передает УНН.

Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделений "Орлан" - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, от детонации загорелся легковой автомобиль. Кроме того, посечены осколками четыре транспортных средства. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.

Как сообщили росСМИ, в результате атаки один человек погиб.

"Было зафиксировано по меньшей мере два прилета вражеских дронов", - говорится в заметке.

Дополнение

Подразделение "Орлан", созданное при взаимодействии с Росгвардией. По словам Гладкова, его цель - уничтожать беспилотники врагов.

Напомним

В сентябре 2024 года в московской области был ликвидирован полковник вс рф алексей коломейцев, руководитель центра беспилотной авиации. Операцию провело местное движение сопротивления в координации с ГУР МО Украины.