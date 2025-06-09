Українські дрони атакували російських бійців у Бєлгородській області рф (фото)
Київ • УНН
Українські дрони атакували парковку супермаркету в селі Микільське. Поранено бійців самооборони та підрозділу "Орлан", є загиблий, пошкоджено автівки та будівлю.
Українські дрони вдень 8 червня завдали удару по території паркування супермаркету "П'ятірочка" в селі Микільське в Білгородській області. Серед поранених - двоє бійців самооборони та один із підрозділів "Орлан". Про це інформують голова регіону В'ячеслав Гладков, росЗМІ, передає УНН.
Двічі безпілотники ЗСУ вдарили по паркуванню комерційного об'єкту у селі Микільське Білгородського району. Постраждали п'ятеро людей, серед них двоє бійців самооборони та один із підрозділів "Орлан"
За його словами, від детонації спалахнув легковий автомобіль. Крім того, посічені уламками чотири транспортні засоби. У будівлі пошкоджено покрівлю, фасад та скління.
Як повідомили росЗМІ, внаслідок атаки одна людина загинула.
"Було зафіксовано щонайменше два прильоти ворожих дронів", - йдеться у дописі.
Доповнення
Підрозділ "Орлан", створений при взаємодії з Росгвардією. За словами Гладкова, його мета - знищувати безпілотники ворогів.
Нагадаємо
У вересні 2024 року у московській області було ліквідовано полковника зс рф олексія коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Операцію провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.