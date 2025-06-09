Українські дрони атакували російських бійців у Бєлгородській області рф (фото)

Українські дрони атакували парковку супермаркету в селі Микільське. Поранено бійців самооборони та підрозділу "Орлан", є загиблий, пошкоджено автівки та будівлю.

Українські дрони вдень 8 червня завдали удару по території паркування супермаркету "П'ятірочка" в селі Микільське в Білгородській області. Серед поранених - двоє бійців самооборони та один із підрозділів "Орлан". Про це інформують голова регіону В'ячеслав Гладков, росЗМІ, передає УНН. Двічі безпілотники ЗСУ вдарили по паркуванню комерційного об'єкту у селі Микільське Білгородського району. Постраждали п'ятеро людей, серед них двоє бійців самооборони та один із підрозділів "Орлан" - написав Гладков у своєму Telegram-каналі. За його словами, від детонації спалахнув легковий автомобіль. Крім того, посічені уламками чотири транспортні засоби. У будівлі пошкоджено покрівлю, фасад та скління. Як повідомили росЗМІ, внаслідок атаки одна людина загинула. "Було зафіксовано щонайменше два прильоти ворожих дронів", - йдеться у дописі. Доповнення Підрозділ "Орлан", створений при взаємодії з Росгвардією. За словами Гладкова, його мета - знищувати безпілотники ворогів. Нагадаємо У вересні 2024 року у московській області було ліквідовано полковника зс рф олексія коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Операцію провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.