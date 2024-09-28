У московській області рф ліквідували російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"
Київ • УНН
У московській області ліквідовано полковника зс рф олексія коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Операцію провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.
В ніч на 27 вересня в московській області було ліквідовано полковника зс рф олексія володимировича коломєйцева. Ліквідація коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України, повідомили УНН джерела в українській воєнній розвідці.
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Повідомляється, що коломєйцев був керівником 924 державного центру безпілотної авіації МО рф. Полковник причетний до підготовки російських фахівців з використання БПЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
"Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування.
Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", - повідомив співрозмовник УНН.
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