Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійці ГУР взяли в полон близько 20 окупантів - розвідник

В результаті успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу і взяли в полон близько двох десятків окупантів, розповів у середу офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону, передає УНН із посиланням на ГУР.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", ― розповів розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу - повідомив Вікінг.

Раніше УНН повідомляв, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства. Об'єкт передали під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель,