Во время освобождения агрегатного завода в Волчанске бойцы ГУР взяли в плен около 20 оккупантов - разведчик

В результате успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и взяли в плен около двух десятков оккупантов, рассказал в среду офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викинг в эфире национального телемарафона, передает УНН со ссылкой на ГУР.

«Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи», - рассказал разведчик.

Он подтвердил, что в результате операции спецназовцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода - сообщил Викинг.

Ранее УНН сообщал, что подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Объект передали под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий,