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Эксклюзив
21 час назад
• 109358 просмотра
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
Эксклюзив
22 часа назад
• 120317 просмотра
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
22 часа назад
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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
23 часа назад
• 118691 просмотра
Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
Эксклюзив
27 сентября 2024, 11:15
• 109168 просмотра
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
Эксклюзив
27 сентября 2024, 10:20
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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
Эксклюзив
27 сентября 2024, 08:45
• 101269 просмотра
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
Эксклюзив
27 сентября 2024, 08:01
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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
Эксклюзив
27 сентября 2024, 07:00
• 128435 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив
26 сентября 2024, 14:23
• 117370 просмотра
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
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