У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА

У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада ввела тимчасові обмеження, у місті Чебоксари Чуваської республіки прогриміли вибухи, виникла пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Росавіацію.

У Чебоксарах після атаки БПЛА пожежа - повідомили росЗМІ.

"Щонайменше три дрони типу "Лютий" атакували Чебоксари. Один із українських БПЛА був збитий системою ППО на підльоті до міста", - пишуть росЗМІ.

Перед цим в Росавіації попередили про введення обмеження у кількох російських аеропортах

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на їх прийом та випуск введені в аеропортах: Казань (код ІКАО: UWKD); Нижній Новгород (Стригіно; UWGG). Саратов (Гагарін; UWSG); Тамбов (Донське; UUOT). Повітряні гавані тимчасово не приймають та не відправляють рейси - йдеться у дописі.

У місті розміщені підприємства, які виконують замовлення Міноборони РФ.

Українські дрони атакували російських бійців у Бєлгородській області рф (фото)