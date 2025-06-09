У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА
Київ • УНН
Вночі 9 червня у Чебоксарах прогриміли вибухи, ймовірно, через атаку БПЛА. У чотирьох російських аеропортах ввели тимчасові обмеження на польоти.
У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада ввела тимчасові обмеження, у місті Чебоксари Чуваської республіки прогриміли вибухи, виникла пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Росавіацію.
У Чебоксарах після атаки БПЛА пожежа
"Щонайменше три дрони типу "Лютий" атакували Чебоксари. Один із українських БПЛА був збитий системою ППО на підльоті до міста", - пишуть росЗМІ.
Перед цим в Росавіації попередили про введення обмеження у кількох російських аеропортах
Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на їх прийом та випуск введені в аеропортах: Казань (код ІКАО: UWKD); Нижній Новгород (Стригіно; UWGG). Саратов (Гагарін; UWSG); Тамбов (Донське; UUOT). Повітряні гавані тимчасово не приймають та не відправляють рейси
У місті розміщені підприємства, які виконують замовлення Міноборони РФ.
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