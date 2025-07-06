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Оккупанты попали в здание Кременчугского районного ТЦК

Киев • УНН

 • 343 просмотра

6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по Кременчугу, попав в здание районного ТЦК и СП и жилой дом рядом.

Оккупанты попали в здание Кременчугского районного ТЦК

Очередная коварная атака захватчиков. В результате атаки БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Детали

Сегодня, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошло попадание вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом. Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

- говорилось в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Напомним

3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП и на территории частного жилого дома.

В Николаеве в результате российской атаки предварительно пострадал один человек. Экстренные службы работают на месте происшествия, угроза дронов сохраняется.

В Новороссийске ночью 6 июля объявили об "атаке безэкипажных катеров". В городе звучали сирены, взрывы, а утром угрозу отменили.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Полтавская область
Кременчуг
Полтава
Николаев
Tesla
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