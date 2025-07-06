Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие

В результате атаки рф по Кременчугу на Полтавщине повреждены, в частности, дошкольное учебное заведение и девять многоквартирных домов. Информации о пострадавших военнослужащих и гражданских из-за повреждения здания Кременчугского районного ТЦК и СП нет. Об этом сообщил журналисту УНН представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Детали

По состоянию на 13:20 по информации дежурных служб в результате вражеской атаки по г. Кременчуг были установлены следующие повреждения: 14 зданий и сооружений, 4-х транспортных средств, одно военное (здание ТЦК – ред.) - рассказал Саранцев.

Также по его словам, повреждены:

админздание – 1 ед.;

многоквартирные дома – 9 ед.;

дошкольное учебное заведение – 1 ед.;

другие (офисы, торгово-промышленные объекты) – 3 ед.

Информация о поврежденных зданиях и сооружениях уточняется. Информации о пострадавших военнослужащих и гражданских на военном объекте нет. Из других локаций информация к нам не поступала - сообщил Саранцев.

Контекст

Сегодня, 6 июля в результате атаки РФ БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Из-за атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Атака на ТЦК в Полтаве 3 июля: возросло число погибших