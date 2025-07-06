Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі

Через атаку рф по Кременчуку на Полтавщині пошкоджено, зокрема дошкільний навчальний заклад та дев'ять багатоквартирних будинків. Інформації про постраждалих військовослужбовців та цивільних через пошкодження будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, немає. Про це повідомив журналісту УНН речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Деталі

Станом на 13:20 за інформацією чергових служб внаслідок ворожої атаки по м. Кременчук було встановлено наступні пошкодження: 14 будівель та споруд, 4-х транспортних засобів, одна військова (будівля ТЦК – ред.) - розповів Саранцев.

Також за його словами, пошкоджено:

адмінбудівля – 1 од.;

багатоквартирні будинки – 9 од.;

дошкільний навчальний заклад – 1 од.;

інші (офіси, торгово-промислові обʼєкти) – 3 од.

Інформація щодо пошкоджених будівель та споруд уточнюється. Інформації про постраждалих військовослужбовців та цивільних на військовому обʼєкті немає. З інших локацій інформація до нас не надходила - повідомив Саранцев.

Контекст

Сьогодні, 6 липня внаслідок атаки рф БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Через атаку стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Атака по ТЦК у Полтаві 3 липня: зросла кількість загиблих