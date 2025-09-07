Десятки взрывов в Кременчуге: часть города осталась без света

$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 3446 просмотра
Ночная атака на Киев: частично разрушена многоэтажка, 11 пострадавших (обновляется)
6 сентября, 19:15 • 11729 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 36124 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 56684 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 52701 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 44379 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49989 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61480 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35518 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43025 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.1м/с
76%
756мм
Популярные новости
Запорожье под атакой вражеских дронов: зафиксировано попадание, возник пожар6 сентября, 16:44 • 3124 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО6 сентября, 16:50 • 7720 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"6 сентября, 17:13 • 7800 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 7892 просмотра
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 10279 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 56685 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 52702 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61480 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 42070 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 65132 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 7952 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 44789 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 98175 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42639 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46825 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Десятки взрывов в Кременчуге: часть города осталась без света

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Ночью 7 сентября Кременчуг подвергся вражеской атаке, прогремели десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения, энергетики уже работают над восстановлением.

Десятки взрывов в Кременчуге: часть города осталась без света

В ночь на 7 сентября Россия атаковала город Кременчуг. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение. Об этом информирует мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.

В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением.

Атака РФ на Кременчуг: пострадал гражданский06.07.25, 16:51 • 3515 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Кременчуг