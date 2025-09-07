Десятки взрывов в Кременчуге: часть города осталась без света

В ночь на 7 сентября Россия атаковала город Кременчуг. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение. Об этом информирует мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.

В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением.

Атака РФ на Кременчуг: пострадал гражданский