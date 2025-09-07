Десятки взрывов в Кременчуге: часть города осталась без света
Киев • УНН
Ночью 7 сентября Кременчуг подвергся вражеской атаке, прогремели десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения, энергетики уже работают над восстановлением.
В ночь на 7 сентября Россия атаковала город Кременчуг. В городе прогремели десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение. Об этом информирует мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.
В Кременчуге продолжается вражеский обстрел. В городе прогремели десятки взрывов
По его словам, в части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением.
Атака РФ на Кременчуг: пострадал гражданский06.07.25, 16:51 • 3515 просмотров